俳優の坂口涼太郎（35）が12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。父のエピソードを語った。坂口は兵庫・神戸出身。95年の阪神・淡路大震災で、父が勤めていた会社が被災したと明かした。「その時に、私たちが変わらずに生活できるように、平日は会社に行って、土日はタクシー運転手として働いてくれた。休日返上で」それを坂口が知ったのは、31歳の時で「私が映画でタクシー運転手の役をやること