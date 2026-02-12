塩原弘和被告水戸市の路上で2025年7月、通行人の男女6人が切り付けられるなどして重軽傷を負った事件で、水戸地検は12日、殺人未遂と傷害などの罪で水戸市の無職塩原弘和容疑者（48）を起訴した。25年9月22日〜今月6日に鑑定留置を実施し、刑事責任を問えると判断したとみられる。県警によると、被告は「10年間やゆされてきた」などと供述している。起訴状によると、25年7月28日午後6時8〜11分ごろ、刃渡り約40センチの「マ