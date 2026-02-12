LOTポーランド航空は、ワルシャワ〜イラクリオン線を5月30日に開設する。月・金・土曜の週3往復を運航する。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間はワルシャワ発が2時間55分、イラクリオン発が2時間50分。イラクリオンは、ギリシャ・クレタ島の都市。ビーチの絶景など、自然を楽しめるアクティビティが有名。ギリシャの就航都市は4都市に拡大する。■ダイヤLO619ワルシャワ（10：20）〜イラクリオン（14：15）／金LO61