タレントの北斗晶が11日に自身のアメブロを更新。生放送前に楽屋で疲労困憊だったものの、共演者からの贈り物に元気をもらったことを明かした。この日、北斗は情報バラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の生放送に出演したことを報告し「本番前眠くて、眠くて楽屋のソファーで半分くたばってるところをメイクのキドちゃんがパシャしてくれてたようです」と、疲労困憊の様子を写真とともに明かした。しかし「そんな疲れ