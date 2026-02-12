ＪＲ東日本によりますと、仙山線や常磐線などに使われるＥ７２１系車両、合わせて１０車両の台車枠に計１６か所のひびが入っているのが確認されました。 ４０ミリメートル以上のひびが見つかったのは８両（最大９８ミリメートルのひび）でこのうち７両ですでに修繕が完了しているということです。 動物の衝撃など想定していない過度な力がかかったことなどが原因とみられています。 ＪＲ東日本によりますと、今月５