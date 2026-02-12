チョコチップがどっさり入った、アメリカンなチョコチップクッキー。あれ、どう考えても正義ですよね。実はチョコチップの代わりにゴロっと大きめに砕いた「ブラックサンダー」使うともっとギルティー度があがっちゃうってご存知？有楽製菓公式レシピ「ブラックサンダーチャンククッキー」作ってみたら控えめに言っても最高だったんです！【ゴロっと大きめに砕くのです】公式レシピを参考に用意した材料はこちら。・薄力粉・ベーキ