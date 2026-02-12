人気バンド「DoAsInfinity」のボーカル・伴都美子(47）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ドラマ主題歌について語った。同局ドラマ「初体験」の「陽のあたる坂道」やTBS系ドラマ「恋文〜私たちが愛した男〜」の「柊」など、数々のドラマ主題歌を担当してきた伴。木曜レギュラーの島崎和歌子から「ドラマの主題歌って、脚本読んで作るのか…タイミングって」と質問される場面があった。「冒頭