1次キャンプを打ち上げ、円陣を組む広島の選手ら＝日南広島が12日、宮崎県日南市での1次キャンプを終了し、新井監督は「野手ではいい動きをしているルーキーが多い。去年までとは違うところ」と一定の評価を示した。ただし、今年は横一線の生き残りキャンプと位置付けており、14日に沖縄県沖縄市で練習開始となる2次キャンプへ向けて「対外試合もあってアピールの場が増えてくる。結果と内容が伴わない選手は（2軍キャンプの）