神宮外苑地区の再開発の第一歩となる「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」着工記者説明会が、2月12日に神宮外苑球技場で行われた。旧神宮第二球場跡地に建設される新スタジアムは、2月3日に着工。正式名称は「秩父宮ラグビー場」を継承し、新スタジアムは三井住友フィナンシャルグループが、トップパートナーとなるため、副名称を「SMBCOliveSQUARE」とすると発表された。開場は2030年を予定している。屋根の