ENHYPEN（エンハイフン）の7枚目ミニアルバム「THE SIN：VANISH」が、米ビルボードの複数主要チャートで3週連続ランクインした。ビルボードが10日に発表した最新チャート（14日付）で、同アルバムが「ビルボード200」で48位に入った。韓国メディアOSENは12日「このアルバムは、先に同チャートで1位（1月31日付）にランクインするなど、注目された。通算9度目の『ビルボード200』ランク入りで、6枚連続でトップ10に入った記録でもあ