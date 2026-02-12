子どもの送迎や買い物、駅までの通勤手段など、自転車は多くの人の生活に欠かせない存在です。そんな身近な自転車をめぐる制度が、2026年4月から大きく変わります。違反と知らずにしていた行為が、反則金の対象になることも。この記事では、日常的に自転車を利用する人に向けて、「青切符」の仕組みや、どのような行為が違反になるのかをわかりやすく解説します。自転車にも導入される「青切符」とは?2026年4月1日から、道路交通法