キャロルが骨折で戦線離脱…トラウト待望論が浮上ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手が右手有鉤骨骨折のため、戦線離脱することになった。MLB公式サイトが11日（日本時間12日）に伝えた。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では米国代表として出場する予定だったが、同サイトは「不可能」と報道。SNSでは代替候補を巡って議論が巻き起こっている。キャロルは2023年にナ・リーグ新人王を受賞し、チー