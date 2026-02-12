ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのカーリング女子が2026年2月12日にスタート、日本は過去2大会連続で「ロコ・ソラーレ」がメダルを獲得し、今大会は「フォルティウス」が金を狙う。初戦の対スウェーデン戦を前に、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は、「羽鳥パネル」で解説・応援した。番組では、コメンテーターや司会者のど素人丸出しの珍質問が愉快なのだが、この日も連発となった。「長い間付き合っていかない