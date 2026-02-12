【30MM 1/144 EXM-H15X アチェルビー(TYPE-X)】 予約開始：2月17日 発売日・価格：未定 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM 1/144 EXM-H15X アチェルビー(TYPE-X)」を2月17日に受注開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。 今回「プレミアムバンダイ」内の、ホビーオンラインショップの最新ニュースやスペシャルコンテンツをいち早くお届け