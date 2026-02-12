巨人ＯＢで野球解説者の槙原寛己氏（６２）が１２日、東京のチームとして初めてＢＣリーグ参戦を目指す「東京レジデンシャル」のＣＣＯ（チーフ・コミュニケーション・オフィサー）に就任し、都内で会見を行った。同氏には今後ＣＣＯとして、地域から愛される球団、市民にとって身近に感じられるチーム作りを推進していく役割が期待される。現役時代には巨人で通算１５９勝を挙げ、１９９４年にはプロ野球１５人目となる完全試