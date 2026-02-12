Ｊ１鹿島と茨城県は１２日、「カシマサッカースタジアム新スタジアムプロジェクトに関する記者会見」を水戸市内の茨城県庁で行い、新スタジアムの竣工・開業を２０３３年目標で行っていく方針を発表した。新スタジアムの建設予定地は、鹿嶋市内の「卜伝の郷運動公園」。現在の本拠地「メルカリスタジアム」に隣接する公園で、土地所有者は鹿嶋市など。都市計画変更を含めた手続き、周辺のまちづくりの検討を進めていく。＊