Ｊ３福島は１２日、千葉県内でトレーニングを行い、開幕戦（７日）でＪリーグ公式戦の最年長出場記録を５８歳１１か月１２日に更新した元日本代表ＦＷ三浦知良が取材対応した。Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂ組開幕戦のＪ２甲府戦で先発し、１７２５日ぶりのＪ公式戦出場で前半２０分までプレーしたカズ。次戦１５日にいわきと対戦する“福島ダービー”へ「試合の中で、チームの役に立ちたい。継続した動きでペナルティーエリアに