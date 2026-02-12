モデルのUTA（28）が12日までに、自身のインスタグラムストーリーズを更新。エッセイストで、翻訳、作詞など幅広く活躍する母・内田也哉子さんの誕生日を祝福した。UTAはストーリーズに幼少期の自身と也哉子さんとの2ショットを投稿。11日に50歳を迎えた也哉子さんを「Happy Birthday Mama」と祝福した。2018年に死去した希林さんを母に、19年に他界したロック歌手・内田裕也さん（享年79）を父に持つ也哉子さんは1995年、19