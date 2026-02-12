PEACH JOHNから、世界中で愛され続けるファッションアイコン「Betty Boop™（ベティー ブープ™）」とのスペシャルコラボレーションが登場。ランジェリー2型とルームウェア1型の全3型は、ディテールまで世界観を詰め込んだ特別なラインナップです。発売は2026年2月10日（火）。ここでしか手に入らない限定コレクションは、乙女心をくすぐる存在感で注目を集めています♡ ベテ