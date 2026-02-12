日本の生産年齢人口は、1995年をピークに減少の一途をたどっています。2024年には約7300万人となり、ついに総人口の60％を割り込みました。1996年以降生まれの日本人にとって、日本とは「人が減り、老いていく国」でしかありません。労働力を補うために移民政策の議論も進みますが、日本には根強い「他国を排他的に見る傾向」があります。本記事では、永田智睦氏の著書『人生の選択肢を増やす資産スイッチ』（アスコム）より、「日