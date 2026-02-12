おととしのパリオリンピックバドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した八郎潟町出身の志田千陽選手が、所属する熊本の再春館製薬所を退団することになりました。来月いっぱいでの退団で、今後はチームに所属せず、個人で活動するということです。志田千陽選手は、八郎潟町出身の28歳。2016年に熊本の再春館製薬所に入団してからおよそ10年間、チームの主力として活躍してきました。おととしには、松山奈未選手との