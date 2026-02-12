トヨタ「“スターレット”クロス」どんなモデル？2025年5月、南アフリカで開催された自動車イベントにおいて、トヨタの新型コンパクトSUV「スターレットクロス」が初公開されました。このニュースは日本の自動車ファンやかつてのオーナーたちの間で大きな話題となっています。【画像】超カッコいい！ これが「スターレットクロス」です！（25枚）最大の理由は、その車名にあります。1990年代、日本の公道を席巻した名作ハッ