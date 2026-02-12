アイ・オー・データ機器は、27型ワイド液晶ディスプレイ『LCD-CU272D-FX』を3月下旬頃に出荷すると発表した。 関連：【画像あり】ドッキングステーション搭載で拡張性も抜群商品外観 本製品は4K対応の解像度に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と最大65Wの電源供給を同時に行える。そのため、ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続するだけで、接続も充電も完了する。 さらに、