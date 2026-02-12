ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´øÀ¼Í¥¤Î¹âÈøÁÕ²»(¤«¤Î¤ó¡¢23)¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÈäÏª¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂô»³¥É¥¥¥ª¡¼¥â¤¬±Ç¤ë¤Î¤Ç11ºÐ¤Îº¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤¬²û¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Î¥É¥¥¥ª¡¼¥â¤ÎÁ°¤Ç¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ëÍÄ¾¯´ü¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ß¥é¥Î¹ñ