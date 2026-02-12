＜アジアパシフィック女子アマチュア選手権初日◇12日◇ロイヤル・ウェリントンGC（ニュージーランド）◇6362ヤード・パー72＞アジア太平洋地域の女子アマNO.1を決める一戦。その第1ラウンドが終了した。【写真】強烈！”ドラコン女王”後藤あいのインパクト日本勢は5人が出場。270ヤードの飛距離を誇る後藤あい（松蔭高）が4バーディ・2ボギーの「70」をマーク。日本勢トップの2アンダー・11位タイで滑り出した。岩永杏奈（大