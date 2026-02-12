日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は12日、小祝さくらが「トーナメント特別保障制度」から復帰することを発表した。小祝から復帰届が提出され、トーナメント事業部での審議を経て承認された。【写真】“あみあみ”ドレスを披露する小祝さくら復帰初戦は2026年シーズン開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」（3月5〜8日/沖縄・琉球ゴルフ倶楽部）を予定している。また、小祝は2025年度のメルセデス・ランキングで14位（JLPGAツアーチ