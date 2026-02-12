米メジャーリーグ・サッカー（MLS）のマイアミは11日、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）が左太腿裏を負傷したと発表した。8日に行われ、1得点1アシストを記録したバルセロナSC（エクアドル）とのプレシーズンマッチで負傷。「段階的な練習への復帰は今後、数日間の臨床的および機能的な回復による」と説明した。21日に控えるロサンゼルスFCとの今季MLS開幕戦に影響が出る可能性があると報じられている。チームはメ