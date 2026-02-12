俳優の坂口涼太郎（35）が12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。アトピー性皮膚炎で悩んだ過去を明かした。小学3年の時、ミュージカル「キャッツ」を鑑賞した坂口。楽曲「メモリー」の歌詞「お願い私にさわって…」の部分に、号泣したと振り返った。実は幼少の頃、アトピーに悩んでいたことが。クラスメートから「それ触っても移らないよね？」と言われ、「移らないよ。全然大丈夫だよ」と明るく振