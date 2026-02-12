千葉ロッテマリーンズは12日、2月1日から沖縄県・石垣島で実施してきた春季キャンプを打ち上げた。また、WBCに出場する侍ジャパンに選出された種市篤暉投手（27）はチームを離れ、14日から宮崎県内で行われる「侍ジャパン宮崎春季キャンプ2026」に参加する。種市は球団を通じ「2月1日から石垣島で、とてもいい期間を過ごすことができました。ここまで順調に調整できているので、引き続き侍ジャパンに合流してからも、全力で投