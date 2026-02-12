元乃木坂46でタレントの山崎怜奈（28）が、11日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。タレントのホラン千秋（37）について語った。今回は「ギリで飲み込んだ言葉発表会」。山崎は「今後の仕事について聞かれた時に飲み込んだひと言」について「報道に関わる仕事はやり続けたいが、結局ホランさんには勝てない」と明かした。山崎は「自分が求められる仕事がどういうことかっていうのも分かっていな