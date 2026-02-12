JR四国本社高松市浜ノ町 JR四国は2026年１月16日、春の臨時列車の運転スケジュールを発表しました。 瀬戸大橋アンパンマントロッコ列車、藍よしのがわトロッコ列車、しまんトロッコ列車を３月20日から６月28日まで、土日を中心に運転します。さらに、藍よしのがわ大歩危トロッコ列車を4月5日、5月5日、6月6日に運転します。 春休み期間中の3月20日から29日は、予讃線の特急「しおかぜ」の土日の一部のダイヤを全