前走の若駒Ｓで６着だったラージアンサンブル（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父ベンバトル）が２月１２日、次走に予定しているすみれＳ（２月２１日、阪神）に向けて美浦・Ｗコースでの帰厩後初時計をマークした。僚馬を追走する形から、６ハロン８４秒５―１１秒８を馬なりでマークして、併入に持ち込んだ。武井調教師は「パワーアップが著しいです」と成長ぶりを評価しており、勝ってクラシック戦線へ足がかりをつかみたいとこ