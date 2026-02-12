西武は、３月３１日から４月５日の期間中にベルーナドームで開催する６試合を「２０２６開幕シリーズ」と銘打ち、実施する。ホーム開幕初日の３月３１日・オリックス戦では、ベルーナドーム場内の演出に合わせて点灯するブレスレット型ライトを配布。週末の２試合でも来場者配布グッズが用意されている。球団マスコットのレオをかたどった「ブレスレット型ライト」は、場内の演出に合わせて９色に変化。スタメン発表のほか、