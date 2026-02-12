俳優の坂口涼太郎（35）が、12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。エンディングで衝撃の舞を披露した。【写真】クセメン俳優が個性的すぎる衣装で登場個性的な存在感で“クセメン俳優”と呼ばれる坂口が『徹子の部屋』に初出演。この日の衣装もとても個性的で黒柳徹子も興味津々。ダンサーとしても活躍する坂口はダンスも披露し、トークでは幼少期の話から、ダンスの話、両親や今は亡き祖母の話ま