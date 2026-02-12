山梨県上野原、大月両市にまたがる扇山で1月8日に発生した山林火災について、両市は12日、鎮火したと発表した。両市によると、消火活動中の男性が足を滑らせ、軽傷を負った。約396ヘクタールが焼けたが、建物への被害は確認されていない。