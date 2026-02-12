「練習試合、中日−ＤｅＮＡ」（１２日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）開幕投手候補のヤクルト・奥川恭伸投手（２４）が、今年チーム初実戦で先発し２回を４安打３失点と多くの課題を残した。初回は先頭打者から安打と死球でピンチを広げ、自らの暴投が失点に直結するなど乱調で２失点。二回は１死三塁のピンチを招くと犠飛で３失点目を喫した。７日には今キャンプで初めてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。岩田ら打者