【木崎ゆりあ3rd写真集「アップデート中」】 3月25日 発売 価格：3,500円 【拡大画像へ】 扶桑社は、木崎ゆりあ（※「崎」は正式には「たつさき」）さんの3rd写真集「アップデート中」を3月25日に発売する。価格は3,500円。 2008年にアイドルグループSKE48に加入し、その後2014年にAKB48へ移籍。卒業後は舞台を中心に俳優活動を続けている木崎ゆりあさん