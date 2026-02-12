2月11日にフィリピン・マニラのスマート・アラネータ・コロシアムで「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」グループBが行われ、琉球ゴールデンキングスがメラルコ・ボルツ（フィリピン）と対戦した。 琉球は、立ち上がりヴィック・ローがファーストショットの3ポイントを成功させると、崎濱秀斗、松脇圭志も続けて外角からのショットを決