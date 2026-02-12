ｒｏｂｏｔｈｏｍｅが後場に一時ストップ高の水準となる前営業日比５０円高の２１９円に買われ、昨年来高値を更新した。同社は１２日正午、２５年１２月期の連結決算を発表。あわせて２６年１２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比４５．４％増の３５０億円、営業利益は同３５．９％増の２４億円を見込む。２５年１２月期の実績は会社計画に対して上振れして着地した。更に中期経営計画を公表し、収益拡大に取り組