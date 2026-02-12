新日本空調が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１４４０億円から１５００億円（前期比８．９％増）へ、営業利益を１２０億円から１３７億円（同２０．７％増）へ、純利益を８８億円から１０５億円（同８．７％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４０円から７０円へ引き上げ年間配当予想を１１０円としたことが好感されている。 大都市圏の再開発やデータ