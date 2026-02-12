「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１２日午後１時現在でマイポックスが「買い予想数上昇」３位となっている。 マイポックスはストップ高カイ気配。日米関税合意に基づく５５００億ドル、約８４兆円規模の対米投融資では、その第１号案件として人工ダイヤの米国での生産計画が候補の一つに挙がっているが、そうしたなか、赤沢経済産業相が、１１日から４日間の日程で米国を訪問しており、関連銘柄