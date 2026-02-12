ブイキューブは反落。祝日前１０日取引終了後、１３日に予定していた２５年１２月期決算発表を延期すると発表した。これをネガティブ視した売りが出ているようだ。 会計監査人による監査プロセスにおいて、期末時点の複数の検討事項に関する精査に想定以上の時間を要しているため。また、米国子会社の現地での監査手続きにも遅延が生じているという。延期後の決算発表日は２月中をメドとし、確定次第速やかに開示する