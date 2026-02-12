松井建設が後場急伸し、昨年来高値を更新した。同社はきょう午後１時３０分ごろ、２６年３月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の４０億円から５５億円（前期比６２．６％増）に引き上げた。 売上高予想も９７０億円から９８０億円（同１．３％減）に上方修正。前期から繰り越した建設工事がほぼ想定通りに進捗したことに加え、利益面では建設事業における追加変更工事の獲得や原価低減に努めたことが寄与