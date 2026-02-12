（台北中央社）国家宇宙センター（国家太空中心、TASA）は11日、地球観測衛星「福爾摩沙衛星8号」（福衛8号、フォルモサット8号）の初号機「チー・ポーリン衛星」が取得した地表の画像データを初めて公開した。うち1枚には、東京の国立競技場がくっきりと写し出された。衛星は台湾の国産光学センサーを搭載。昨年11月に米西部カリフォルニア州バンデンバーグ宇宙軍基地から米宇宙企業スペースXのロケットで打ち上げられた。機能の