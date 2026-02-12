デンバー・ナゲッツ vs メンフィス・グリズリーズ日付：2026年2月12日（木）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 122 - 116 メンフィス・グリズリーズ NBAのデンバー・ナゲッツ対メンフィス・グリズリーズがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリードし30-28