中日本鋳工 [名証Ｍ] が2月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の最終損益(非連結)は1億4900万円の赤字(前年同期は8700万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 併せて、通期の同損益を従来予想の3000万円の黒字→1億6300万円の赤字(前期は3億3800万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の最終損益も