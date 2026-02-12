サントリー食品インターナショナル [東証Ｐ] が2月12日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終利益は前の期比5.1％減の887億円になったが、26年12月期は前期比0.3％増の890億円とほぼ横ばい見通しとなった。6期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比30.5％増の133億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.0％→5.1％とほぼ横ばいだっ