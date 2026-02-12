やまびこ [東証Ｐ] が2月12日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比6.5％減の195億円になったが、26年12月期は前期比2.4％増の200億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比20円増の110円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.3％減の34.8億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の6.4％→7.6％