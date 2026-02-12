東亞合成 [東証Ｐ] が2月12日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比5.8％減の150億円になったが、26年12月期は前期比0.2％増の151億円とほぼ横ばい見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の70円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.7％増の39.1億円となり、売上営業利益率は前年同期の7.8％→8.4％に改善した。 株探ニ