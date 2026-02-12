「友近の日本いい宿惚れる宿」芸能界屈指の旅好き友近が、全国のお宿を徹底調査！今回の舞台は【埼玉県秩父・長瀞エリア】です。＜出演者＞友近田中直樹（ココリコ）＜ご紹介した施設＞【亀の井ホテル 長瀞寄居】昨年リニューアルされたばかりのコスパ抜群お宿。・トリプルルーム１泊２食付き 1人あたり 14,720円〜※大人3名利用時（入湯税・宿泊税別）※時期やプランによって料金は変動します・スーペリアフォース１泊２食付き1人